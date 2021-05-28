مصر تتوسع في أفريقيا بـ4 اتفاقيات دفاعية

يهيمن التطبيق الأمريكي "واتسآب" على قائمة تطبيقات المراسلة الأكثر شهرة في العالم، بأكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا، بفضل شعبيته خارج الولايات المتحدة. التطبيق مملوك لشركة "فيسبوك" التي استحوذت على الشركة المالكة له عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، والتي تمتلك أيضا تطبيق "فيسبوك ماسنجر".