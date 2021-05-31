الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"

يعتبر طريق القاهرة كيب تاون، من أهم المحاور التي تستهدف ربط مصر بمحيطها الإقليمي، لتسهيل نقل البضائع إلى دول أفريقيا، والتي تعد من أكثر العقبات التي تواجه رجال الأعمال في عملية الاستيراد أو التصدير بين شمال القارة وجنوبها.