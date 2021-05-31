الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"

وكان رونالدو الشخص الأكثر متابعة عبر المنصة بنحو 271 مليون متابع حتى فبراير/ شباط 2021، وذلك بحسب الحساب الرسمي لـ"إنستغرام" نفسها والذي يتابعه أكثر من 380 مليون متابع، وفق موقع الإحصاءات "ستاتيستا".
يتصدر لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي يوفينتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قائمة الأشخاص الأكثر شهرة على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وكان رونالدو الشخص الأكثر متابعة عبر المنصة بنحو 271 مليون متابع حتى فبراير/ شباط 2021، وذلك بحسب الحساب الرسمي لـ"إنستغرام" نفسها والذي يتابعه أكثر من 380 مليون متابع، وفق موقع الإحصاءات "ستاتيستا".
يعتبر طريق القاهرة كيب تاون، من أهم المحاور التي تستهدف ربط مصر بمحيطها الإقليمي، لتسهيل نقل البضائع إلى دول أفريقيا، والتي تعد من أكثر العقبات التي تواجه رجال الأعمال في عملية الاستيراد أو التصدير بين شمال القارة وجنوبها.
عقدت مصر، خلال العام الجاري 2021، اتفاقات دفاعية وعسكرية مع 4 دول أفريقية، قريبة من منطقة حوض النيل.
للنساء عادات غذائية معينة، يتميزن بها عن الرجال، ولكن هذا الخصوصية لا تعني أن تكون هذه العادات صحية.
يهيمن التطبيق الأمريكي "واتسآب" على قائمة تطبيقات المراسلة الأكثر شهرة في العالم، بأكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا، بفضل شعبيته خارج الولايات المتحدة. التطبيق مملوك لشركة "فيسبوك" التي استحوذت على الشركة المالكة له عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، والتي تمتلك أيضا تطبيق "فيسبوك ماسنجر".
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