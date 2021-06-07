كم عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية وما ترتيبها عالميا؟

ورغم ذلك فإن الجيش الإثيوبي لديه ترتيب أفضل على مستوى القوة العسكرية الإجمالية بين أقوى 140 جيشا في العالم، إذ يأتي في المرتبة رقم 60 عالميا، بإجمالي عدد جنود نحو 162 ألف جندي ليس بينهم قوات احتياطية.
تكشف إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، أن القوات الجوية الإثيوبية تمتلك 92 طائرة حربية من طرازات متنوعة، تجعل ترتيبها في المرتبة رقم 68 بين أقوى القوات الجوية في العالم.
ورغم ذلك فإن الجيش الإثيوبي لديه ترتيب أفضل على مستوى القوة العسكرية الإجمالية بين أقوى 140 جيشا في العالم، إذ يأتي في المرتبة رقم 60 عالميا، بإجمالي عدد جنود نحو 162 ألف جندي ليس بينهم قوات احتياطية.
أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن أعضاء الكنيست الإسرائيلي قد اختاروا، يتسحاق هرتزوغ، ليكون الرئيس الحادي عشر للبلاد، بعد فوزه بـ 87 صوتا من أصل 120 في الكنيست، ليحل محل الرئيس الحالي، رؤوفين ريفلين، الذي ستنتهي ولايته في 9 يوليو/تموز المقبل.
تعتبر الغدة الدرقية واحدة من أهم غدد الجسم، وذلك لما لها من تأثير كبير على الصحة، حيث تعمل الهرمونات الدرقية على تنظيم جميع جوانب عملية الأيض في الجسم.
يتصدر لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي يوفينتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قائمة الأشخاص الأكثر شهرة على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
يعتبر طريق القاهرة كيب تاون، من أهم المحاور التي تستهدف ربط مصر بمحيطها الإقليمي، لتسهيل نقل البضائع إلى دول أفريقيا، والتي تعد من أكثر العقبات التي تواجه رجال الأعمال في عملية الاستيراد أو التصدير بين شمال القارة وجنوبها.
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