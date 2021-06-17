7 عادات يومية وراء ظهور حب الشباب

يعاني نحو 60% من الناس من حب الشباب خلال مرحلة من حياتهم وهو مرض بكتيري ناجم عن انسداد الغدد الدهنية، وهناك عادات لا ينتبه لها البعض تتسبب في ظهور المرض بل وتفاقمه.