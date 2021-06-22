السكتة القلبية المفاجئة... 5 أشياء تزيد خطرها

تعتبر السكتة القلبية المفاجئة من أكثر الأسباب شيوعا للوفاة حول العالم، والتي يعتقد الناس خطأ أنها بسبب النوبات القلبية أو الإصابة بالسرطان أو السكتة الدماغية، لكن العلماء يرون غير ذلك.

تأتي السكتة القلبية المفاجئة، عندما يتوقف القلب بصورة فجائية، وهو مشكلة في النظام الكهربائي للقلب، والتي تسمى عامة تسرع القلب البطيني أو الرجفان البطيني، بحسب ما نشره موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبي المتخصص.

ويمكن أن يعيش ضحايا السكتة القلبية المفاجئة، إذا ما تلقوا المساعدة الطبية بسرعة كبيرة، ولكنها تكون قاتلة بنسبة تصل إلى 95% تقريبا.

ويرجح الأطباء أن نحو 5% من أولئك الذي يواجهون السكتة القلبية المفاجئة، يبقون على قيد الحياة، إذا ما وصلوا قبل فترة كافية للوصول إلى المستشفى على قيد الحياة، أو إذا من يوجدون معه في المنزل يعرفون طرق الإنعاش القلبي الرئوي في غضون 10 دقائق فقط من الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، لمنع الموت الدماغي.