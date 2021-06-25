أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مراسم بدء بناء قناة إسطنبول التي تتجاوز مضيق البوسفور، من المقرر إجراؤها في أواخر يونيو/حزيران.

وقال الرئيس التركي، متحدثا في اسطنبول: "في نهاية يونيو، سنضع الحجر الأول في بناء قناة اسطنبول. بالطبع، هناك من يهتم بهذا المشروع الضخم. لكن هذا لن يوقفنا". تم إجراء البث على موقع تويتر الخاص به.

وبحسبه، فإن تنفيذ مشروع قناة اسطنبول سيزيد من الأهمية الاستراتيجية للمدينة التركية. وأضاف أردوغان: "ستشاهد ستة جسور فوق القناة. سيتم بناء مدينتين على ضفتي الممر المائي الاصطناعي الجديد وستزين صورة اسطنبول".

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