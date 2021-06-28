المدمرة البريطانية "ديفندر" التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود

تباينت ردود الفعل الخليجية بعد الإعلان عن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران. وتلقى رئيسي التهاني من قادة عدة دول خليجية، بينما لم تصدر أية بيانات عن السعودية والبحرين حتى الآن.