32 دولة تشارك في مناورات البحر الأسود "نسيم البحر 21"

تشارك أكثر من 30 دولة في مناورات "نسيم البحر" العسكرية بالبحر الأسود، التي تنطلق يوم 28 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستمر المناورات حتى 10 يوليو/ تموز المقبل، وتشمل تنفيذ تدريبات عسكرية على الإنزال البحري على شواطئ العدو، وتنفيذ العمليات البرية، إضافة إلى مهام الضفادع البشرية.

كما تشمل المناورات تدريبات وحدات من الدفاع الجوي والقوات الخاصة وحرب الغواصات وعمليات البحث والإنقاذ، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للبحرية الأمريكية.