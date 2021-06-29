النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مدمرة الصواريخ الموجهة "فلايت 3"، التي تنتمي إلى طراز المدمرات الحربية "أرلي بارك"، المصممة للاشتباك مع جميع الأهداف المعادية في البر والبحر والجو.

وتحمل المدمرة الجديدة اسم جاك لوكاس، الذي كان أصغر ضباط بحري في الحرب العالمية الثانية يحصل على ميدالية الشرف، وفقا لموقع الشركة الأمريكية المصنعة للمدمرة "هانتنغتون إن غولز".

وتتميز الفئة الجديدة من المدمرة "أرلي بارك"، التي تحمل اسم "جاك لوكاس" ولها اسم كودي هو "دي دي جي 125" وسائل قتالية (دفاعية وهجومية) متقدمة لرصد الأهداف والاشتباك معها، إضافة إلى الوسائل الدفاعية الخاصة بمواجهة الصواريخ الباليستية.