قاعدة 3 يوليو البحرية

عرضت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، الاثنين الماضي، تقرير الأمين العام السنوي للأطفال والنزاع المسلح لعام 2020، والذي كشف عن أرقام مرعبة لانتهاكات تحدث بحق الأطفال في مناطق النزاع حول العالم. وكشف التقرير أن أكثر الانتهاكات انتشارا ضد الأطفال هي تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، يليه مباشرة منع وصول المساعدات الإنسانية واختطاف الأطفال.