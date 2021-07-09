ما هو حجم الوجود العسكري الأمريكي في قطر؟

انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي الثلاثاء 6 يوليو/تموز، ومن المفترض أن تستمر حتى 17 يوليو/تموز 2021. وعرض في حفل الافتتاح الفيلم الدرامي الموسيقي "أنيت" بطولة ماريون كوتيار وأدم درايفر، ويأتي المهرجان هذا العام لأول مرة في زمن جائحة كورونا، بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي.