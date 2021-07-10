وفيات مصر في النصف الأول من 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد سكان البلاد وصل إلى 102 مليون نسمة ظهر الاثنين الماضي، وفي بيانه كشف ارتفاع أعداد الوفيات في الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.