جيهان السادات.. وداعا قرينة الزعيم

توفيت جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، يوم الجمعة الموافق التاسع من يوليو/ تموز عام 2021 عن عمر 88 عاما.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد سكان البلاد وصل إلى 102 مليون نسمة ظهر الاثنين الماضي، وفي بيانه كشف ارتفاع أعداد الوفيات في الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.
انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي الثلاثاء 6 يوليو/تموز، ومن المفترض أن تستمر حتى 17 يوليو/تموز 2021. وعرض في حفل الافتتاح الفيلم الدرامي الموسيقي "أنيت" بطولة ماريون كوتيار وأدم درايفر، ويأتي المهرجان هذا العام لأول مرة في زمن جائحة كورونا، بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي.
قال موقع "ستار آند ستريبس" الأمريكي إن جيش الولايات المتحدة الأمريكية قرر إغلاق معسكر السيلية الرئيسي والجنوبي ونقطة فالكون الخاصة بإمدادات الذخيرة، ونقلها إلى الأردن.
وجهت الجائحة ضربة قوية لاقتصادات الدول، الكبيرة والصغيرة، بما كان كافيا لإعادة ترتيب أكبر اقتصادات العالم، بعدما شهدت العديد من البلدان أسوأ ركود اقتصادي لها في التاريخ الحديث.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)