مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني

في الـ11 من يوليو/ تموز 1882، شنت سفن الأسطول البريطانى هجوما عنيفا على مدينة الإسكندرية المصرية، مستخدمة أكثر من 3 آلاف قنبلة، تم إسقاطها بصورة عشوائية، أودت بحياة أكثر من 700 مصري في يوم واحد، وكانت أولى خطوات الاحتلال البريطاني لمصر، الذي استمر لمدة 72 عاما.

وبعد مرور 139 عاما على هجوم الأسطول البريطاني على مصر، شهدت موازين القوى بين الأسطولين المصري والبريطاني تغيرات كبيرة، وفقا لإحصاءت المواقع المتخصصة في رصد قوة الجيوش حول العالم.

وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021، إلى أن الأسطول المصري أصبح في المرتبة رقم 7 عالميا، متقدما على الأسطول البريطاني بـ 20 درجة في تصنيف أقوى الأساطيل الحربية في العالم.