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    الرحلات السياحية الأكثر شعبية في العالم

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    إنفوجرافيك... الرحلات السياحية الأكثر شعبية في العالم
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    درست شركة "Unforgettable Travel" المتخصصة في مجال السفر الفاخر، بمساعدة وكالة التسويق الرقمي "SEO Travel"، تجارب السفر التي بحث عنها الأشخاص كثيرا خلال العام الماضي.

    وجمعت الشركة والوكالة قائمة تضم 135 وجهة من أكثر الوجهات شهرة في العالم "قائمة الأمنيات"، واستخدمتا البرامج لتحديد عدد الأشخاص الذين يخططون لزيارة كل موقع، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".

    وفقا للدراسة، التي حللت عمليات البحث في الفترة من مايو/ أيار 2020 إلى مايو 2021، كان برج خليفة، أطول مبنى في العالم، هو الأكثر بحثا بين تجارب السفر، وهي النتيجة التي فاجأت فريق الدراسة.

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