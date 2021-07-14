5 طرق للتخلص من النمل داخل المنزل

يعتقد بعض الناس أن المبيدات هي الوسيلة المثلى للقضاء على النمل، إلا أن هناك طرق طبيعية يمكن استخدامها للتخلص من النمل بسهولة، وفقا لتقرير عن مكافحة النمل داخل المنازل، نشره موقع "موميبوتامس" الأمريكي.
درست شركة "Unforgettable Travel" المتخصصة في مجال السفر الفاخر، بمساعدة وكالة التسويق الرقمي "SEO Travel"، تجارب السفر التي بحث عنها الأشخاص كثيرا خلال العام الماضي.
تعمل الإمارات على نظام جديد من الإقامات، يمنح صاحبه إقامة ذهبية تصل إلى 10 سنوات، وهي للمتفوقين في كل المجالات، وهنا نرصد عددا من مشاهير العالم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية منذ بدء العمل بها في العام الماضي.
في الـ11 من يوليو/ تموز 1882، شنت سفن الأسطول البريطانى هجوما عنيفا على مدينة الإسكندرية المصرية، مستخدمة أكثر من 3 آلاف قنبلة، تم إسقاطها بصورة عشوائية، أودت بحياة أكثر من 700 مصري في يوم واحد، وكانت أولى خطوات الاحتلال البريطاني لمصر، الذي استمر لمدة 72 عاما.
توفيت جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، يوم الجمعة الموافق التاسع من يوليو/ تموز عام 2021 عن عمر 88 عاما.
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