الدول الأكثر أمانا في العالم

تعمل الإمارات على نظام جديد من الإقامات، يمنح صاحبه إقامة ذهبية تصل إلى 10 سنوات، وهي للمتفوقين في كل المجالات، وهنا نرصد عددا من مشاهير العالم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية منذ بدء العمل بها في العام الماضي.