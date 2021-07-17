هناك عدة شروط يجب توفرها في الأضحية تتعلق بنوع الحيوانات التي يمكن التضحية بها، منها أن تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصح التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور.