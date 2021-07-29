أخطر 5 أسلحة يملكها الجيش الياباني

تمتلك اليابان خامس أقوى جيش في العالم، يضم مجموعة متنوعة من الأسلحة المتطورة برا وبحرا وجو. وأوردت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أخطر 5 أسلحة يابانية، تضم غواصات ومدمرات صواريخ موجهة، إضافة إلى طائرات هيمنة جوية، أبرزها الطائرة الشبحية الأمريكية "إف 35".