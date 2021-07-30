من هو سالم بن مبارك بن شافي... سفير قطر الجديد في مصر؟

تشارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 206 دولة وإقليم وإمارة بإجمالي 10305 رياضيين فرد، من بين الدول المشاركة هناك 13 دولة تشارك بلاعبين اثنين فقط، في حين أن الفريق الأمريكي هو الأكبر، حيث يتكون من 613 رياضيا. وفيما يلي نعرض تصنيف 10 دول تشارك بأكبر عدد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو 2020.