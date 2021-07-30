معلومات عن أول انتخابات لمجلس الشورى في قطر

أعلن الديوان الأميري، أمس الخميس، إصدار الأمير الشيخ تميم آل ثاني، قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، تمهيدا لإجراء أول انتخابات للمجلس.
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمس الخميس، قرارا بتعيين سالم بن مبارك شافي سالم آل شافي، سفيرا فوق العادة في مصر، بعد قطيعة منذ عام 2013.
تشارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 206 دولة وإقليم وإمارة بإجمالي 10305 رياضيين فرد، من بين الدول المشاركة هناك 13 دولة تشارك بلاعبين اثنين فقط، في حين أن الفريق الأمريكي هو الأكبر، حيث يتكون من 613 رياضيا. وفيما يلي نعرض تصنيف 10 دول تشارك بأكبر عدد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو 2020.
تمتلك اليابان خامس أقوى جيش في العالم، يضم مجموعة متنوعة من الأسلحة المتطورة برا وبحرا وجو. وأوردت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أخطر 5 أسلحة يابانية، تضم غواصات ومدمرات صواريخ موجهة، إضافة إلى طائرات هيمنة جوية، أبرزها الطائرة الشبحية الأمريكية "إف 35".
حددت الأمم المتحدة يوم 28 يوليو/ تموز من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد، ويعد فرصة لتعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد.
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