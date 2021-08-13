من هو بندر العطية أول سفير قطري لدى السعودية بعد عودة العلاقات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين الماضي، تسجيل أول وفاة بفيروس "ماربورغ"، في غينيا، غربي أفريقيا، ليبدأ القلق يسيطر على العالم، خاصة في ظل الضغط الكبير على النظام الصحي في كل دول العالم، وهي البيئة التي تنشط فيها تلك الفيروسات.