من هو هبة الله زاده زعيم "طالبان"؟

وبحسب المعلومات المتاحة عن هبة الله أخوند زاده، فالرجل كان مهتما بالمسائل القضائية والدينية أكثر من فن الحرب، حتى اغتيال سلفه، أختر محمد منصور، الذي قُتل بغارة لطائرة أمريكية مسيرة في باكستان، في 22 مايو/ أيار 2016.
تمكنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) تحت قيادة الملا هبة الله أخوند زاده، من إعادة السيطرة على أفغانستان بسهولة وبدون قتال تقريبا، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة، منها من هو زعيم الحركة، وكيف حدث ما شاهده العالم أجمع.
وبحسب المعلومات المتاحة عن هبة الله أخوند زاده، فالرجل كان مهتما بالمسائل القضائية والدينية أكثر من فن الحرب، حتى اغتيال سلفه، أختر محمد منصور، الذي قُتل بغارة لطائرة أمريكية مسيرة في باكستان، في 22 مايو/ أيار 2016.
بعد استقالة آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك على إثر الفضيحة الجنسية التي تطارده، تتولى كاثي هوكول منصب حاكم الولاية كأول امرأة في تاريخ الولاية تتولى هذا المنصب.
أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مرسوماً أميريا بتعيين بندر محمد العطية سفيرا مفوضا فوق العادة في المملكة العربية السعودية ليكون أول سفير للدوحة في الرياض منذ 2017.
تحطمت أرقام عديدة في النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعضها كان صامدا لنحو 27 عاما تقريبا، ولكن الملاحظ أيضا ظهور وجوه عربية عديدة في تحطيم تلك الأرقام القياسية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين الماضي، تسجيل أول وفاة بفيروس "ماربورغ"، في غينيا، غربي أفريقيا، ليبدأ القلق يسيطر على العالم، خاصة في ظل الضغط الكبير على النظام الصحي في كل دول العالم، وهي البيئة التي تنشط فيها تلك الفيروسات.
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