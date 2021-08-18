بعد سيطرة طالبان... ما هي قوة الجيوش المجاورة لأفغانستان؟

سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على السلطة في أفغانستان في الـ 15 من أغسطس/ آب 2021، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة بين أفغانستان والدول المجاورة لها، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما، لم تنجح في تحقيق أي من أهدافها.

يقول موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا" إن أفغانستان دولة حبيسة ليس لديها أي شواطئ، وتحيط بها عدة دول أبرزها إيران من الغرب وباكستان من الجنوب، ودول آسيا الوسطى من الشمال وهي تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

كما تمتلك أفغانستان حدودا قصيرة مع الصين، في منطقة سنجان، بحسب موقع الموسوعة البريطانية.