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    بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا

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    إنفوجرافيك... بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا
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    بدأ الجيشان الروسي والصيني تدريبات عسكرية حملت اسم "التفاعل 2021"، في الفترة من 9 إلى 13 أغسطس/ آب الجاري، في إحدى ساحات التدريب العسكري في الصين، شارك فيها نحو 10 آلاف جندي.

    وسلطت التدريبات الضوء على حجم القوة العسكرية الإجمالية للجيشين الروسي والصيني، اللذان يحتلان المرتبتين الثانية والثالثة عالميا، في مواجهة القوة العسكرية للجيش الأمريكي الذي يأتي في المرتبة رقم 1 بين أقوى 140 جيشا في العالم.

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