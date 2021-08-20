7 أشياء تسرع إصابتك بألزهايمر

تداعيات جائحة كورونا كانت كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن هناك دائما مستفيدا، الشركات الخاصة التي طورت اللقاحات المضادة للفيروس، والتي حصلت على الترخيص حصدت أرباحا قدرت بمليارات الدولارات، بدءا بتحالف شركتي الأدوية "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية الذي نشر نتائجه المالية الاثنين الماضي.