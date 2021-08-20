7 أشياء تسرع إصابتك بألزهايمر

يشير الخرف إلى ضعف الذاكرة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات وأداء أبسط الأنشطة، وألزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا للخرف، حيث يشكل بين 60 إلى 70% من حالاته.
إلى جانب طعمه المنعش، يعتبر عصير قصب السكر مفيدا جدا للصحة، لاحتواءه على عناصر غذائية مهمة تعزز المناعة وتقي من عدة أمراض، إلى جانب احتوائه على نسبة منخفضة من السعرات.
استطاعت طائرة شحن عسكري أمريكية طراز "سي 17 غلوب ماستر 3" نقل 640 أفغانيا من مطار كابول إلى قاعدة العديد الجوية في قطر في رحلة واحدة.
تداعيات جائحة كورونا كانت كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن هناك دائما مستفيدا، الشركات الخاصة التي طورت اللقاحات المضادة للفيروس، والتي حصلت على الترخيص حصدت أرباحا قدرت بمليارات الدولارات، بدءا بتحالف شركتي الأدوية "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية الذي نشر نتائجه المالية الاثنين الماضي.
عندما دخل مقاتلو حركة "طالبان"، إلى العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب، فإنهم لم يسيطروا على إدارة الدولة فحسب، بل خضعت لهم ثروة هائلة تتمناها الكثير من الحكومات.
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