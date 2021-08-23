ما هو اكتئاب البريد الإلكتروني؟... نقدم لك الطريقة المثالية للتخلص منه

انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح جديد لنوع نادر من الاكتئاب، أطلق عليه اسم "اكتئاب البريد الإلكتروني".

ويصف الخبراء اكتئاب البريد الإلكتروني، بأنه ظاهرة حديثة تنبع من عالمنا المترابط بشكل كبير والذي من المحتمل أننا جميعًا مررنا به، سواء كان ذلك وقتًا نخشى فيه إرسال رسالة أو النقر على فتح هذه الاستجابة المهمة.