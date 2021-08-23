بالأرقام... ما هي الأسلحة الأمريكية التي استولت عليها "طالبان"؟

ذكرت تقارير إخبارية أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، استولت على أسلحة أمريكية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، تشمل طائرات حربية وبنادق هجومية ومدرعات مضادة للألغام.

وقالت صحيفة "ذا هيل"، إن حركة "طالبان" استولت على الأسلحة الأمريكية عقب انهيار القوات الأفغانية، التي تم تدريبها على استخدام تلك الأسلحة.

وذكر تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية أن نحو 83 مليار دولار تم إنفاقها على الجيش الأفغاني، خلال عقدين، وصلت في النهاية إلى قبضة "طالبان".