ترتيب الدول العربية على مؤشر السلام العالمي

واحتلت آيسلندا الدولة الأكثر سلامًا في العالم، بينما احتلت قطر الدولة الأكثر سلاما في العالم العربي، فيما تعد أفغانستان الدولة الأقل سلامًا في العالم للعام الرابع على التوالي، في حين احتلت اليمن الدولة الأقل سلمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.