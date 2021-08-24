ترتيب الدول العربية على مؤشر السلام العالمي

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تراجع مستوى السلام العالمي خلال العام الماضي بنسبة 0.07%، وهذا هو تاسع تراجع في مستويات السلام العالمي خلال الـ13 عاما الماضية.
واحتلت آيسلندا الدولة الأكثر سلامًا في العالم، بينما احتلت قطر الدولة الأكثر سلاما في العالم العربي، فيما تعد أفغانستان الدولة الأقل سلامًا في العالم للعام الرابع على التوالي، في حين احتلت اليمن الدولة الأقل سلمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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