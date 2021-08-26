معلومات عن الجيوش التي شاركت في الحرب الأفغانية

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية قصف أفغانستان في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001، عقب هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول، وتلى ذلك تشكيل قوات دولية على مرحلتين، الأولى استمرت حتى 2014 وشارك فيها 51 جيشا، والثانية كانت قائمة حتى قررت أمريكا سحب قواتها من أفغانستان وشارك فيها 36 جيشا.

وكانت العملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان عام 2001، تحمل اسم "الحرية الدائمة"، لاستهداف مواقع حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وحملت المهمة الدولية الأولى، التي انتهت في 2014، اسم قوات المساعدة الدولية "آي إس إيه إف"، بينما حملت المهمة الثانية اسم مهمة الدعم الحازم "آر إس إم"، وانتهت بقرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 2021.