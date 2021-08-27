قبل وصول القطار الثاني مصر... 15 معلومة عن المونوريل

تستلم مصر خلال أسبوع، القطار الثاني "المونوريل"، بعد وصول القطار الأول في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، في بيان رسمي، أن أول قطار مونوريل وصل إلى الإسكندرية، على أن يصل المونوريل الثاني خلال شهر أغسطس/ آب.

وتم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل.