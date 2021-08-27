قبل وصول القطار الثاني مصر... 15 معلومة عن المونوريل

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تستلم مصر خلال أسبوع، القطار الثاني "المونوريل"، بعد وصول القطار الأول في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وأعلن وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، في بيان رسمي، أن أول قطار مونوريل وصل إلى الإسكندرية، على أن يصل المونوريل الثاني خلال شهر أغسطس/ آب.
وتم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل.
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