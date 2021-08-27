معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية قصف أفغانستان في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001، عقب هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول، وتلى ذلك تشكيل قوات دولية على مرحلتين، الأولى استمرت حتى 2014 وشارك فيها 51 جيشا، والثانية كانت قائمة حتى قررت أمريكا سحب قواتها من أفغانستان وشارك فيها 36 جيشا.