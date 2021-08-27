معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي

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يصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 27 عالميا، ويأتي الجيش المغربي في المرتبة رقم 53، بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك الجيشان نحو مليون جندي وأكثر من 5 آلاف دبابة.
يحتل الجيش الجزائري المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش العربية، بعد الجيشين المصري والسعودي، المصنفين في المرتبتين الـ 13 والـ 17 عالميا.
ويحتل الجيش المغربي المرتبة الخامسة عربيا، بعد كل من مصر والسعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة، التي تحتل المرتبة رقم 36 عالميا والرابعة عربيا.
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