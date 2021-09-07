13 سببا يجعل الكيوي ملك الفواكه دون منازع

تعتبر الكيوي من الفواكه الأكثر فائدة من الناحية الغذائية، مقارنة بجميع الفواكه الأخرى، إذ تحتوي على فيتامينات ومغذيات لا حصر لها؛ بما في ذلك كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفلافونويد والمغذيات النباتية، والألياف النباتية، وفيتامينات C وE، والكالسيوم والكروم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك.