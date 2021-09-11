ما قوة الجيوش المشاركة في مناورات "النجم الساطع 2021"

على الرغم من أن نبات الجرجير موطنه الأصلي غرب آسيا وأوروبا والهند وأفريقيا، إلا أن زراعته لا تقتصر على هذه المناطق، بل يمكن أن ينمو في أي مكان على وجه الأرض، حيث يعتبر تناوله يوميًا غذاءً مفيدًا وطبًا وقائيًا قويًا.