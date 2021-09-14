الأفلام العربية المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي 2021

يشارك 16 فيلما عربيا في الدورة الخامسة لمهرجان "الجونة السينمائي"، الذي ينطلق في الـ 14 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ويستمر حتى الـ 22 من الشهر نفسه.
كشفت نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية في المغرب عن مفاجأة كبيرة بسقوط حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين عقب تصدره نتائج انتخابات 2012 و2016، وتذيّل العدالة والتنمية ترتيب الأحزاب الفائزة بأكثر من 10 مقاعد، واحتل المرتبة الثامنة بعد أن حصل على 12 مقعدا في البرلمان
في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلقت مناورات "النجم الساطع 2021"، في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 17 من الشهر نفسه، بمشاركة 21 دولة بينها 10 جيوش عربية. وتعد مناورات "النجم الساطع 2021" من أكبر المناورات العسكرية في العالم، من حيث عدد الدول المشاركة فيها ونوعية القوات التي تنفذ تدريبات مشتركة في البر والبحر والجو.
ولدت الحكومة اللبنانية برئاسة رجل الأعمال نجيب ميقاتي، بعد عام من التناحر السياسي بشأن الحقائب الوزارية تسبب في تفاقم الأزمة السياسية.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بإقالة مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، من منصبه وإحالته للتحقيق وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد.
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