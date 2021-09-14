الأفلام العربية المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي 2021

في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلقت مناورات "النجم الساطع 2021"، في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 17 من الشهر نفسه، بمشاركة 21 دولة بينها 10 جيوش عربية. وتعد مناورات "النجم الساطع 2021" من أكبر المناورات العسكرية في العالم، من حيث عدد الدول المشاركة فيها ونوعية القوات التي تنفذ تدريبات مشتركة في البر والبحر والجو.