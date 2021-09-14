مقارنة بين الجيشين الروسي والفرنسي

ذكر تقرير مركز "راند" البحثي، أن الجيش الفرنسي يمتلك قوات مدربة وعتاد عسكري متطور، لكنها لا يمتلك القدرة على الصمود أمام الجيش الروسي، مؤكدا أن أي مواجهة بين الطرفين، يمكن أن يحسمها الروس خلال أيام.

يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا، ولا تقتصر قوته على العتاد وعدد الجنود، وإنما على القوة السكانية الضخمة التي تصل إلى 141 مليون نسمة، والمساحة الجغرافية الهائلة للدولة الروسية، التي تعد أكبر دول العالم مساحة.

ويأتي الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 عالميا، ويصل عدد سكان فرنسا إلى 67.8 مليون نسمة، بينهم 29.8 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية نحو 23.5 مليون فرد.