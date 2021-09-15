قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من التأسيس

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أجرت كوريا الشمالية عرضا عسكريا لاستعراض قدرات جيشها، بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس الجمهورية، الذي تم الإعلان عنه في 9 سبتمبر/ أيلول عام 1948.
وأقيم العرض العسكري في ساحة "كيم إيل سونغ" في العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ، بحضور الزعيم كيم جونغ أون.
وأصبحت كوريا الشمالية، في عام 2021، تمتلك جيشا قويا يحتل المرتبة رقم 28 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن الجيش الكوريا الشمالي، نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
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