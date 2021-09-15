اتفاقيات تعاون بين مصر وقطر

أثمر اجتماع اللجنة القانونية القطرية المصرية السادس، يومي 13-14 سبتمبر/أيلول، في الدوحة، التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على اتفاقيات ثنائية بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.
أجرت كوريا الشمالية عرضا عسكريا لاستعراض قدرات جيشها، بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس الجمهورية، الذي تم الإعلان عنه في 9 سبتمبر/ أيلول عام 1948.
ذكر تقرير مركز "راند" البحثي، أن الجيش الفرنسي يمتلك قوات مدربة وعتاد عسكري متطور، لكنها لا يمتلك القدرة على الصمود أمام الجيش الروسي، مؤكدا أن أي مواجهة بين الطرفين، يمكن أن يحسمها الروس خلال أيام.
يشارك 16 فيلما عربيا في الدورة الخامسة لمهرجان "الجونة السينمائي"، الذي ينطلق في الـ 14 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ويستمر حتى الـ 22 من الشهر نفسه.
كشفت نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية في المغرب عن مفاجأة كبيرة بسقوط حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين عقب تصدره نتائج انتخابات 2012 و2016، وتذيّل العدالة والتنمية ترتيب الأحزاب الفائزة بأكثر من 10 مقاعد، واحتل المرتبة الثامنة بعد أن حصل على 12 مقعدا في البرلمان
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