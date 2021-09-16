من هو عدنان أبو وليد الصحراوي؟

ذكر تقرير مركز "راند" البحثي، أن الجيش الفرنسي يمتلك قوات مدربة وعتاد عسكري متطور، لكنها لا يمتلك القدرة على الصمود أمام الجيش الروسي، مؤكدا أن أي مواجهة بين الطرفين، يمكن أن يحسمها الروس خلال أيام.