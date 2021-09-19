مقارنة بين الأسطولين الصيني والياباني

أثمر اجتماع اللجنة القانونية القطرية المصرية السادس، يومي 13-14 سبتمبر/أيلول، في الدوحة، التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على اتفاقيات ثنائية بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.