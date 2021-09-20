معلومات عن قاذفة "بي 2 سبيريت" الشبحية الأمريكية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن القوات الفرنسية قتلت عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بمنطقة الصحراء الكبرى، واصفا ذلك بـ"النجاح الكبير" في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.