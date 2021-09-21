مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي

تعد الصين من الدول النووية، التي تمتلك ثالوث الردع النووي، الذي يمكنها من إطلاق الأسلحة النووية من البر والبحر والجو، بينما توقع أستراليا على اتفاقيات دولية تحظر امتلاكها للأسلحة النووية.

وبعد الإعلان عن اتفاقية "أوكاس"، ستصبح أستراليا واحدة من الدول القليلة، التي تمتلك غواصات نووية، وهو ما يستدعي المقارنة بين قدرات الأسطول الصيني، الذي يمتلك أضخم قوة غواصات في العالم، والأسطول الأسترالي، الذي يصنف في المرتبة رقم 47 عالميا.