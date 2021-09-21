مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي

وبعد الإعلان عن اتفاقية "أوكاس"، ستصبح أستراليا واحدة من الدول القليلة، التي تمتلك غواصات نووية، وهو ما يستدعي المقارنة بين قدرات الأسطول الصيني، الذي يمتلك أضخم قوة غواصات في العالم، والأسطول الأسترالي، الذي يصنف في المرتبة رقم 47 عالميا.
تعد الصين من الدول النووية، التي تمتلك ثالوث الردع النووي، الذي يمكنها من إطلاق الأسلحة النووية من البر والبحر والجو، بينما توقع أستراليا على اتفاقيات دولية تحظر امتلاكها للأسلحة النووية.
وبعد الإعلان عن اتفاقية "أوكاس"، ستصبح أستراليا واحدة من الدول القليلة، التي تمتلك غواصات نووية، وهو ما يستدعي المقارنة بين قدرات الأسطول الصيني، الذي يمتلك أضخم قوة غواصات في العالم، والأسطول الأسترالي، الذي يصنف في المرتبة رقم 47 عالميا.
توفي، فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز 85 عاما، ونعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر وبطولاته سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.
تمثل طائرات "بي 2 سبيريت" قاذفة شبحية متعددة المهام طورتها شركة "نورث روب غرومان" الأمريكية خلال حقبة الحرب الباردة، ولا تزال في الخدمة حتى الآن.
تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم بعدد وحدات بحرية تصل إلى 777 وحدة بحرية، بينما يمتلك الأسطول الياباني 155 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 19 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم.
أعلن التلفزيون الجزائري، وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ84 عاما.
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