أكثر اللاعبين دخلا في العالم

توفي، فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز 85 عاما، ونعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر وبطولاته سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.