ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟

تصنف قوة الغواصات لكوريا الجنوبية في المرتبة السادسة عالميا، وهو نفس تصنيف الجيش الكوري الجنوبي، بينما يحتل أسطولها المرتبة رقم 13 عالميا. وبعد إجراء تجاربها الصاروخية، التي أعلنت عنها قبل أيام، ستصبح كوريا الجنوبية ضمن نخبة قليلة من الدول المشغلة للغواصات القادرة على إطلاق صواريخ باليستية.