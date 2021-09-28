مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو

وتوترت العلاقات بين صربيا والمنطقة الانفصالية بعدما أرسلت الحكومة التي يقودها الألبان هناك، في وقت سابق، وحدات شرطة خاصة إلى منطقة تسكنها أقليات عرقية صربية ترفض سلطة الحكومة في بريشتينا عاصمة كوسوفو.
أعلن الجيش الصربي رفع حالة التأهب، الأحد الماضي، بعدما قالت بلغراد إن كوسوفو ترتكب ما وصفته بـ "الاستفزازات"، التي تضمنت إرسال وحدات شرطة خاصة إلى المناطق الحدودية.
وتوترت العلاقات بين صربيا والمنطقة الانفصالية بعدما أرسلت الحكومة التي يقودها الألبان هناك، في وقت سابق، وحدات شرطة خاصة إلى منطقة تسكنها أقليات عرقية صربية ترفض سلطة الحكومة في بريشتينا عاصمة كوسوفو.
نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تصنيفًا لأغنى 25 عائلة على مستوى العالم في عام 2021.
عدد الرؤوس النووية في العالم في عام 2021 هو 13 ألفا و80 رأسا نوويا، بينها 3 آلاف و825 رأسا نوويا معدًا للإطلاق، مقارنة بـ 13 ألفا و400 رأس نووي في 2020، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
تصنف قوة الغواصات لكوريا الجنوبية في المرتبة السادسة عالميا، وهو نفس تصنيف الجيش الكوري الجنوبي، بينما يحتل أسطولها المرتبة رقم 13 عالميا. وبعد إجراء تجاربها الصاروخية، التي أعلنت عنها قبل أيام، ستصبح كوريا الجنوبية ضمن نخبة قليلة من الدول المشغلة للغواصات القادرة على إطلاق صواريخ باليستية.
أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل"، اليوم الثلاثاء، حدثها السنوي المعتاد في شهر سبتمبر/ أيلول، حيث كشفت نسخا جديدة من هاتفها الذكي "آيفون 13".
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