مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو

عدد الرؤوس النووية في العالم في عام 2021 هو 13 ألفا و80 رأسا نوويا، بينها 3 آلاف و825 رأسا نوويا معدًا للإطلاق، مقارنة بـ 13 ألفا و400 رأس نووي في 2020، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.