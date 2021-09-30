معلومات عن "إكسبو 2020 دبي".. الأول في الشرق الأوسط

أعلن الجيش الصربي رفع حالة التأهب، الأحد الماضي، بعدما قالت بلغراد إن كوسوفو ترتكب ما وصفته بـ "الاستفزازات"، التي تضمنت إرسال وحدات شرطة خاصة إلى المناطق الحدودية.