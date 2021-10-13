انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة

أقيمت في العراق يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث تنافس أكثر من 3 آلاف مرشح على شغل 329 مقعدا في مجلس النواب.
استطاعت الجيوش العربية أن تضع نهاية للتفوق الجوي الإسرائيلي بما حصلت عليه من أسلحة سوفيتية كان أبرزها مقاتلات "ميغ 21" وآلاف الصواريخ "أرض - جو"، التي استطاعت بناء حائط صد ضد المقاتلات الإسرائيلية.
ترتيب أفضل المدن حول العالم لعام 2021 يشمل 80 مدينة في مختلف القارات، طبقا لتقرير سنوي أصدره موقع "bestcities".
شهد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر ووزير، الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، توقيع عقود البدء في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة 1.8 مليار دولار، بهدف تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 3000 ميغاوات.
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، في مصر، على تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وعضوية 26 آخرين.
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