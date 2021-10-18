نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021

شهد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر ووزير، الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، توقيع عقود البدء في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة 1.8 مليار دولار، بهدف تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 3000 ميغاوات.