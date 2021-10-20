مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا

تم حساب أسعار البنزين، في هذا الإنفوجراف يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي بلغ فيه متوسط السعر للبنزين عالميا إلى 1.21 دولار أمريكي للتر، إلا أنه توجد فروق ملحوظة بين الدول، حيث ترتفع الأسعار في الدول الغنية بالمقارنة مع الفقيرة، وتكون الأسعار أقل منها بكثير في الدول المنتجة والصادرة للبترول.