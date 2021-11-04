ما هي الدول الـ10 التي تمتلك أكبر عدد من الغواصات؟

تمتلك الجيوش الكبرى أعدادا مختلفة من الغواصات الحربية بعضها غواصات نووية وأخرى تقليدية، وتختلف قدراتها حسب الإمكانات التقنية التي تملكها كل دولة.

وتكون الدول الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، هي الأكثر قدرة على تطوير الغواصات النووية والتقليدية على السواء، بينما تقتصر قدرات دول أخرى على تطوير غواصات الديزل الكهربائية.

ويصل إجمالي ما تملكه 10 دول فقط من الغواصات إلى 358 غواصة، وتحتل الصين المرتبة الأولى عالميا، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.